Stiri pe aceeasi tema

- In data de 02/03.06.2023,polițiștii municipiului Timișoara au organizat o razie care a avut drept scop asigurarea unui climat de ordine și siguranța publica. La activitați au participat polițiști de ordine publica din cadrul secțiilor urbane, polițiști rutieri din cadrul Biroului Rutier și polițiști…

- In data de 02/03.06.2023,polițiștii municipiului Timișoara au organizat o razie care a avut drept scop asigurarea unui climat de ordine și siguranța publica. La activitați au participat polițiști de ordine publica din cadrul secțiilor urbane, polițiști rutieri din cadrul Biroului Rutier și polițiști…

- Accident de circulație, sambata seara, la Timișoara. O șoferița a ajuns la spital dupa ce a fost lovita de o mașina condusa de un barbat in varsta de 21 de ani. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- Mobilizare in randurile polițiștilor, la Timișoara. In noaptea de vineri spre sambata, polițiștii au controlat 102 autovehicule și au legitimat 312 persoane. In plus, au verificat și 41 de societați comerciale și au dat amenzi de aproape 8.000 de lei.

- Polițiștii timișeni au deschis o ancheta pentru braconaj, dupa ce imagini in care mai mulți cetațeni vietnamezi aflați la munca la Timișoara par ca vaneaza popandai. Popandaul, insa, este o specie protejata prin lege, in Romania. Conform adevarul.ro, mai mulți cetațeni vietnamezi, care locuiesc in caminul…

- Polițiștii locali din cadrul Biroului Transport Urban și Patrulare Navala au desfașurat, in ultimele doua zile, o noua acțiune fulger pe mijloacele de transport in comun, dar și in stațiile acestora. Principalul scop al unor astfel de acțiuni, desfașurate pe langa patrularile zilnice, este acela de…

- Doi tineri in varsta de 20 și 22 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore de catre polițiștii Secției 2 Timișoara pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. „La data de 8 martie 2023, polițiștii au depistat doi tineri, unul in varsta de 20 de ani din Slobozia și altul de 22 de ani […] Articolul…

- Și in acest an, polițiștii au fost prezenți in trafic pentru a oferi doamnelor și domnișoarelor o floare cu ocazia Zilei de 8 Martie. Deși condițiile meteo nu au fost tocmai prielnice, zambetele nu au contenit sa apara din partea șoferițelor oprite de polițiștii rutieri din cadrul I.P.J Timiș. Doamnelor,…