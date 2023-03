Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Toni Grebla a cerut autoritaților ca, in perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale, sa desfașoare controale „complexe și ferme” in piețe agroalimentare, unitați de procesare, prelucrare, depozitare, valorificare și de alimentație publica, cent

- Crescatorii de animale care vor sa vanda miei in perioada sarbatorilor pascale, catolice și ortodoxe, trebuie sa ii sacrifice intr-un abator autorizat sau intr-un spațiu amenajat temporar, sub supraveghere sanitar veterinara. Direcția Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vrancea…

- Controale DSVSA Alba la cabinete și farmacii veterinare. Ce amenzi au dat inspectorii și nereguli constatate In primele doua luni ale anului, Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba a verificat 29 de cabinete medicale veterinare și farmacii veterinare. Inspectorii au…

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba a continuat, in lunile ianuarie și februarie 2023, verificarile la farmaciile veterinare și la cabinetele medicale veterinare, pentru a se asigura ca legislația sanitara veterinara este respectata. In urma acțiunilor de control…

- DSVSA Alba, controale la farmaciile veterinare și la cabinetele medicale veterinare: Amenzi de peste 35.000 de lei. Ce nereguli au fost sancționate DSVSA Alba, controale la farmaciile veterinare și la cabinetele medicale veterinare: Amenzi de peste 35.000 de lei. Ce nereguli au fost sancționate Direcția…

- Inspectorii Direcției Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Hunedoara au aplicat, pe parcursul lunii trecute, sancțiuni contravenționale de 112.500 de lei, pentru deficiențele constatate in domeniul siguranței alimentelor și bunastarii animalelor. “In luna ianuarie 2023…

- Politistii vor verifica modul in care turiștii au ajuns pe un sector de drum inchis circulației la cabana Capra de pe Transfagarașan, lovita de o avalanșa in cursul nopții. 60 de persoane sunt acum izolate in cabana, iar multe dintre mașini sunt avariate. Autoritațile intervin pentru evacuare. Drumul…

