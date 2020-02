Contre pe buget la Vânători-Neamţ: miza- supravegherea video a localității La ultima sedinta ordinara a Consiliului Local Vanatori-Neamt, de joi, 20 februarie a fost dezbatut sumar si aprobat bugetul local. Adriana Petrariu, primarul comunei, a anuntat ca bugetul comunei pe acest an va fi de 17.731.787 de lei, din care pentru investitii a fost alocata suma de 7.719,07 lei. „Privitor la investitii vom continua cu centrul pentru batrani, pentru a da drumul la executia lucrarilor, mai avem proiect cu modernizare si reabilitare drumuri, proiect cu extindere apa si canal. Ne dorim sa achizitionam cu microbuz scolar si un tractor. Ca perspectiva o sa vedem ce fonduri guvernamentale… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Cristian, Gicu Cojocaru a prezentat in cadrul unei intalniri organizate la sediul PNL Brașov principalele proiecte actuale și viitoare din Cristian. Unul dintre cele mai importante proiecte, spune primarul, este repoziționarea cablurilor electrice in subteran, pe strada Lunga. Proiectul…

- Consiliul Județean Vrancea are in derulare proiectul de investiții „Reabilitare energetica și lucrari conexe centru DGASPC-VN-sat Petrești, com. Vinatori”. Investiția are o valoare estimata de 8 milioane de lei. „Imobilul a fost construit in anul 1982, iar in prezent acest imobil nu mai corespunde din…

- Enel X Romania, companie membra a Enel X, divizia de servicii energetice avansate a Grupului Enel, a finalizat cu succes modernizarea infrastructurii de iluminat public din comuna Mașloc, județul Timiș. „Enel X Romania se angajeaza sa implementeze masuri de eficiența energetica prin investiții care…

- Patru asociații de elevi din Romania ii cer demisia ministrului Educației, Monica Anisie, dupa ce proiectul de OUG publicat pe site-ul ministerului „arunca in haos și plafoneaza din nou naveta in mediul rural”, potrivit Asociației Elevilor din Constanța (AEC).AEC a transmis, sambata, un comunicat…

- Una dintre prioritatile administratiei publice locale din comuna Bistra este modernizarea iluminatului public stradal. In acest an au fost inlocuite peste 400 de lampi vechi cu aparate de iluminat cu LED. Asa cum era de asteptat, noile lampi au crescut eficiența sistemului de iluminat si au redus…

- Proiectul integrat privind transportul public electric in municipiul Suceava va fi functional in termen de un an, a anuntat, miercuri, primarul Ion Lungu. Lungu a precizat ca proiectul ‘Sistem integrat de transport public ecologic in municipiul Suceava’, care a primit premiul de Excelenta in Transport…

- Universitatea Politehnica din Bucuresti impreuna cu o companie israeliana testeaza un sistem care poate prezice cutremurele cu cel putin patru ore inainte ca acestea sa se intample, afirma Mihnea Costoiu, rectorul institutiei de invatamant superior. „Proiectul presupune un parteneriat intre compania…

- Consiliul Județean Vrancea a scos la licitație proiectul de investiții „Reabilitare energetica și lucrari conexe centru DGASPC-VN-sat Petrești, com. Vinatori”. Investiția are o valoare estimata de 8 milioane de lei. Firma care va caștiga licitația organizata pe SEAP va realiza și proiectarea și execuția…