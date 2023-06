Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Volodimir Zelenski a declarat joi ca spionii ucraineni cred ca Rusia a pus la cale un incident pentru a elibera radiații de la cea mai mare centrala nucleara din Europa, acuzație negata de Kremlin, noteaza Reuters.Intr-o declarație video, Zelenski a declarat ca Kievul iși impartașește…

- Distrugerea barajului Kakhovka din sudul Ucrainei reprezinta o amenințare pentru centrala nucleara Zaporojie, dar situația este sub control, a declarat marți agenția de stat ucraineana pentru energie atomica.Agenția Internaționala pentru Energie Atomica, instituția de supraveghere nucleara a ONU,…

- Barajul imens din sudul Ucrainei, zona care in acest moment este controlata de Rusia, a fost aruncat in aer marți, eliberand un potop de apa in zona de razboi, potrivit forțelor ucrainene și ruse. Ambele parți se acuza reciproc de distrugerea barajului aflat in amonte fața de Herson, transmite Reuters.…

- „Jocurile periculoase au devenit obisnuite in turnurile Kremlinului (...) Ei pur si simplu distrug statul rus”, a sustinut Prigojin, potrivit agenței Reuters.Criza de nervi a lui Prigojin a fost provocata de anunțul dat sambata de catre Ministerul rus al Apararii, potrivi caruia detasamente ale unitatii speciale…

- Ministerul ucrainean al Apararii a declarat vineri ca Moscova intentioneaza sa simuleze un accident major la o centrala nucleara controlata de fortele pro-ruse pentru a incerca sa zadarniceasca contraofensiva ucraineana menita sa recucereasca teritoriul ocupat de Rusia, informeaza Reuters. Centrala…

