Contraofensiva de primăvară a Ucrainei a început efectiv, transmite Prigojin, liderul Wagner Contraofensiva de primavara Ucrainei a inceput efectiv, chiar daca nu a atins o faza activa, a declarat miercuri Evgheni Prigojin, fondatorul grupului paramilitar rus „Wagner”. Potrivit acestuia faza activa poate incepe in zilele urmatoare. Anterior, atat el, cat si un alt oficial rus din Lugansk au estimat ca Ucraina si-ar putea declansa contraofensiva pe 9 mai, cand Rusia celebreaza Ziua Victoriei asupra Germaniei naziste. „Cred ca ofensiva armatei ucrainene a inceput deja, de fapt”, a spus el Evgheni Prigojin pe Telegram raspunzand la o intrebare despre situația actuala de pe front. Seful Wagner… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

