Contracte semnate pentru piste de biciclete pe râul Mureș Administrația Bazinala de Apa Mureș a semnat contractele de finanțare aferente COMPONENTEI C11 – TURISM ȘI CULTURA, Investiția I.4 – Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice, Prioritatea de intervenții 2- TRASEE PE DIGURI Obiectivul investiției: Sprijinirea transportului durabil prin dezvoltarea infrastructurii de trasee cicloturistice la nivel național. Stabilirea și amplasarea traseelor... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cetațenii din Cugir vor beneficia de un sistem de bike-sharing cu 70 de biciclete electrice. Licitația a fost lansata Cetațenii din orașul Cugir vor beneficia in curand de un sistem de „bike-sharing” ce va include 70 de biciclete electrice și 7 stații pentru biciclete. Investiția se ridica la peste…

- Proiectul „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT VERDE – PISTE PENTRU BICICLETE IN TOPOLOVAȚU MARE, JUDEȚUL TIMIȘ”, avand nr. C10-I1.4-193, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliența, Componenta 10 Fondul Local, Investiția I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde…

- Comunicat de presa „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” Primaria Orașului Marașești anunța semnarea contractului de finanțare nr. 144077/20.12.2022, 94/04.01.2023 pentru proiectul „ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE – PISTE DE BICICLETE IN ORAȘUL MARAȘEȘTI, JUDEȚUL VRANCEA”…

- De „Ziua Mondiala a Apei", sarbatorita in fiecare an in 22 martie, Administrația Bazinala de Apa Mureș a pregatit un maraton de evenimente pentru toate varstele. In centrul atenției se afla, și in acest an, copiii, care vor avea ocazia sa vada cum se urmaresc și se gestioneaza apele direct de pe maluri…

- Administrația Bazinala de Apa Mureș a inceput lucrarile pe Canalul Morii din Reghin, cunoscut in trecut ca zona de agrement, dar degradat in ultimii ani din cauza vegetației și a deșeurilor aruncate sau deversate in apa. Se lucreaza cu utilaje specifice, care permit intervenția asupra fundului apei,…

- Primaria Comunei Viișoara a caștigat un proiect prin Programul Național de Redresare și Reziliența care are drept scop inființarea unei piste de biciclete in satul URCA. Inițial proiectul era unul mai complex spune primarul Ioan Roman, acesta viza realizarea unei piste de biciclete de la Campia Turzii…

- Comunicat de presa„PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata” Orașul Ulmeni anunța inceperea proiectului cu titlul Realizare piste de biciclete in UAT orașul Ulmeni, județul Maramureș, implementat de orașul Ulmeni, conform contractului de finanțare nr. 141297/13.12.2022, finanțat in cadrul componentei…

- Beneficiarul Comuna Mica din judetul Cluj anunța demararea proiectului cu titlul ”Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde in comuna Mica, judetul Cluj– realizarea de piste pentru biciclete la nivel local”, finanțat prin Componenta C10 – Fondul local finanțat de Planul Național pentru Redresare…