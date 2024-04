La Zetea, în Harghita, nu se dorește parc fotovoltaic flotant pe lacul din sat. Petiție online împotriva investiției Locuitorii din Zetea, județul Harghita nu vor cu niciun chip sa auda de inființarea unui parc fotovoltaic flotant pe suprafața lacului de acumulare Zetea. La acest moment, o firma din județul Mureș deține un certificat de urbanism pentru panouri fotovoltaice amplasate pe suprafața lacului de acumulare Zetea , insa localnicii spera sa opreasca realizarea investiției, mai ales ca au lansat și o petiție online. „La momentul actual este eliberat unui reprezentant al firmei din județul Mureș, un certificat de urbanism pentru panouri fotovoltaice amplasate pe suprafața lacului de acumulare Zetea. Noua,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

