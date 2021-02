Proiectul bugetului de stat pe 2021 a depașit și cel mai recent termen promis pe prim-ministrul Florin Cițu – joi dimineața. Motivul este același care a condus la depașirea tuturor termenelor acordate anterior: incadrarea intr-o ținta de deficit de 7% din PIB, necesara pentru plafonarea datoriei publice și pentru a menține capacitatea de finanțare a […] The post Continua negocierile intre Guvern și ministere pentru incadrarea in ținta de deficit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .