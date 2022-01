Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica anunta ca pana marti, la ora 10:00, s-au inregistrat peste 16.700 de cazuri noi de COVID-19 si au fost raportate 70 de decese, din care cinci din perioada anterioara. "Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 18 ianuarie 2022, ora 10.00, in intervalul de…

- sursa foto: Pixabay Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 18 ianuarie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 16.760 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 70 decese, dintre care 5 anterioare. Bilanțul este dublu fața de ziua…

- 8 ianuarie: 6.036 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2 și 26 de decese, in ultimele 24 de ore Peste 6.000 de noi cazuri de Covid-19 și 26 de decese la pacienți confirmați cu noul coonavirus au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, a anunțat sambata CNCCI. Conform datelor existente la nivelul…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.900 de cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2, mai mult decat dublu fața de luni (1.756 cazuri), transmite Grupul de Comunicare Strategica. De asemenea, au fost raportate 52 decese, dintre care 5 anterioare. Datele vor fi detaliate in buletinul informativ…

- Bilanț PARȚIAL 29 decembrie| Infectari in creștere: 1.271 de noi cazuri COVID și 33 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore Bilanț PARȚIAL 29 decembrie| Infectari in creștere: 1.271 de noi cazuri COVID și 33 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore Conform datelor existente la nivelul…

- 1.144 de noi cazuri de Covid și 67 de decese au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, a anunțat marți Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Astfel, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.144 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2.De asemenea, au fost raportate 67 de decese.…

- In Romania sunt 1.622 de persoane infectate cu Covid-19, in ultimele 24 de ore. In Timiș sunt peste 100 de cazuri. La nivel național au fost raportate 147 de decese, dintre care 17 anterioare intervalului de referința. In Timiș sunt raportate șapte decese.

- In Romania sunt 1.096 de persoane infectate cu Covid-19, in ultimele 24 de ore. In Timiș sunt 57 dintre cazuri. La nivel național au fost raportate 107 decese, dintre care 15 anterioare intervalului de referința. In Timiș sunt raportate doua decese.