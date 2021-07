Contestații Bacalaureat 2021. Care este modelul de cerere și procedura prin care se depun contestațiile Candidații nemulțumiți de rezultatele la Bacalaureat 2021 pot depune contestații luni, 5 iulie, incepand cu ora 12:00. Depunerea contestațiilor se poate face pana la ora 18:00. Acestea vor fi soluționate in intervalul 6-9 iulie. Contestațiile la BAC fie sunt depuse personal la unitatea unde a fost susținut examenul, fie se transmit prin email, la adresa special pusa la dispoziție in acest scop, in același interval de timp. „Contestațiile pot fi depuse/transmise astazi, 5 iulie, in intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. In aceasta situație, candidații completeaza, semneaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

