Consumul de droguri: Ministerul Sănătății extinde lista medicamentelor sub control strict Pentru a limita accesul la unele medicamente ce conțin substanțe psihotrope, care ar putea fi folosite ca droguri, Ministerul Sanatații va extinde lista de medicamente aflate sub control strict. Este vorba despre trei medicamente psihotrope care vor fi eliberate pe baza de prescripție speciala, a anunțat ministrul Sanatații. ”Sunt trei molecule cu care ne propunem sa extindem lista de medicamente care se elibereaza pe baza de prescripție speciala. E o masura care sigur nu o sa duca la eradicarea posibilitații de a obține astfel de produse, dar sigur o va limita. Noi nu putem sa facem decat sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

