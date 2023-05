Consultații anuale gratuite pentru toți românii, de la 1 iulie. Ce servicii medicale decontate oferă statul în plus Guvernul a aprobat, in sedinta din 26 mai, noul Contract-cadru pentru acordarea de servicii medicale, prevederi care vor intra in vigoare de la 1 iulie. Pachetul de asistența medicala prevede, printre altele, ca adultii cu varsta intre 18 si 39 de ani sa beneficieze anual de consultații de prevenție. Asigurații vor avea dreptul la medicina […] The post Consultații anuale gratuite pentru toți romanii, de la 1 iulie. Ce servicii medicale decontate ofera statul in plus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care vor merge in minivacanța de 1 iunie la mare, dar și pe parcursul sezonului estival, nu vor mai fi nevoiți sa achite taxa de pod de la Fetești. Aceasta va fi suspendata de la 1 iunie și pana cel tarziu 31 august, potrivit unui proiect de ordin al ministrului Transporturilor Sorin Grindeanu.…

- Persoanele fizice se pot inscrie, incepand de vineri, ora 10:00, in noua sesiune a Programului Casa Verde Fotovoltaice, prin intermediul aplicatiei informatice dedicate. Romanii interesați sa isi monteze panouri fotovoltaice se pot inscrie pentru a primi o subventie de 20.000 de lei de la stat. Cei…

- Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) incepe sa plateasca creanțele cuvenite creditorilor Euroins, dupa ce ieri s-a implinit termenul legal de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a deciziei de ridicare a autorizației de funcționare Euroins. FGA a aprobat o prima tranșa de 1.004…

- Tot mai multe bancomate sunt sparte, in miez de noapte in Germania, iar metoda de operare este una mult mai periculoasa, potrivit Oficiului Federal de Criminalistica (BKA) informeaza Deutsche Welle. Autoritatile olandeze fac cercetarile in vederea arestarii spargatorilor de bancomate impreuna cu cele…

- Un proiect de lege inițiat de deputatul liberal Raluca Turcan ar putea face ca romanii aflați in concedii medicale sa poata fi verificați cu poliția. Cei care nu permit verificarea risca sa nu mai fie platiți in perioada concediului medical. Inițiativa legislativa vine dupa ce, doar in primele doua…

- Impusa in plina criza sanitara, obligatia de vaccinare impotriva Covid va fi ridicata pentru ingrijitori si alte cadre medicale in Franta. Guvernul de la Paris a promis joi sa urmeze recomandarea in aceasta directie a Inaltei Autoritati de Sanatate (HAS), relateaza AFP. In vigoare de 18 luni, obligatia…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o avertizare de calatorie pentru Germania, unde urmeaza sa aiba loc greve pe mai multe aeroporturi. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Federala Germania ca luni,…

- Romanii vor putea face sesizari online privind masinile abandonate pe spatiul public. Parlamentul a aprobat modificarea si completarea Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public sau privat al statului. Prin proiectul de HG, care mai trebuie…