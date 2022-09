Constructorul auto german Opel a oprit o expansiune planificată în China, din cauza tensiunilor geopolitice Un purtator de cuvant al companiei a confirmat decizia, invocand dificultatile actuale din sectorul auto. Pe langa tensiunile geopolitice, politicile stricte de zero Covid ale Chinei fac si mai dificila intrarea pe o piata deja competitiva, a scris Handelsblatt. De asemenea, producatorul auto nu are modele atractive care sa-l deosebeasca de producatorii locali, se arata in articol, o dificultate impartasita de producatorii de automobile straini care lupta sa se extinda, in special pe piata vehiculelor electrice din China. Cererea de automobile din China a fost afectata de restrictiile de energie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

