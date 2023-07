Constructorii se opun propunerii guvernului de a majora taxele în acest domeniu: „Va afecta vieţile a sute de mii de angajaţi” Dirigintii de santier și constructorii se opun propunerii coaliției de guvernare de a elmina facilitațile fiscale privind salariile din constructii si atrag atentia ca acest lucru ar afecta in mod direct vietile a sute de mii de angajati. In plus, ei susțin ca o majorare a taxelor ar avea impact și asupra pieței imobiliare, care […] The post Constructorii se opun propunerii guvernului de a majora taxele in acest domeniu: „Va afecta vietile a sute de mii de angajati” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

