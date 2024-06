Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu afirma, sambata, ca nu vor exista probleme in coaliția de guvernare din cauza alegerilor prezidențiale, indiferent cine va candida din partea PSD și PNL. „Eu și domnul Nicole Ciuca suntem doi oameni care ne respectam”.

- Șeful PSD Marcel Ciolacu a declarat vineri la Sambata de Sus ca el nu va candida la prezidențiale daca data acestor alegeri va fi mutata din septembrie in decembrie, așa cum au sugerat liderii PNL in ultimele zile. El a spus ca nu va fi de acord cu mutarea alegerilor prezidențiale din septembrie in…

- Anchetatorii au descoperit o rețea de trafic cu Ozempic, medicament prescris pentru diabetici, dar care e vandut la „negru”, deoarece garanteaza pierderea rapida a unui numar mare de kilograme. E vorba de angajați ai unei clinici private și ai unei farmacii, banuiți ca falsificau rețete, le decontau…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, ca pana cand doctorul Cirstoiu nu va explica toate aspectele aparute in spatiul public, dansul nu poate merge inainte ca fiind candidat al coalitiei, informeaza News.ro. Liderul PSD a precizat ca in opinia sa, conferinta de presa trebuia facuta deja si a…

- Premierul Marcel Ciolacu a dat asigurari ca Guvernul are un plan ca Romania sa adere și cu granița terestra la spațiul Schengen pana la sfarșitul anului. Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, la inaugurarea noului terminal al Aeroportului Timisoara, ca da asigurari ca ca avem un plan pentru…

- Nu doar in coaliția de guvernare sunt discuții aprinse, in unele județe, pe candidații comuni aleși, ci și in opoziție, in coaliția Dreapta Unita – USR, PMP și Forța Dreptei. Numai ca opoziția se cearta pe candidaturile de la Vaslui, unul dintre cele mai sarace județe ale țarii. Pentru funcția de primar…

- Coalitia de guvernare PSD-PNL se reuneste luni de la ora 11.00 pentru a definitiva candidaturile ce vor fi sustinute de ambele partide, la sectoarele Capitalei dar si sa stabileasca daca vor merge cu candidati comuni si lista comuna la alegerile locale, in mai multe orase municipiu din tara, precum…

