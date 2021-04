Stiri pe aceeasi tema

- FC Universitatea Cluj are un nou președinte în persoana lui Constantin Raduța, cel care în înlocuiește în aceasta funcție pe Radu Constantea. Raduța a fost ales în cadrul ședinței Comitetului Director al Clubului. Noul conducator…

Constantin Raduța, noul președinte al U Cluj. Constantin Raduță numit in locul lui Radu Constantea.Sportul Clujean anunță ca noul președinte al FC Universitatea Cluj este Constantin Raduță, ales in cadrul ședinței Comitetului Director al clubului.Raduța a fost șef al Direcției Județene de Sport Cluj…

- Remus Campeanu a fost jucator si presedinte la Universitatea Cluj. Fotbalul romanesc este din nou in doliu, dupa ce s a stins din viata, la varsta de 82 de ani, Remus Campeanu, legenda a clubului Universitatea Cluj. Remus Campeanu a fost jucator timp de 14 ani la U Cluj evoluand ca fundas stanga , iar…

- Presedintele FC Universitatea Cluj, Radu Constantea, a demiosnat dupa echipa a ratat de trei ori la rand promovarea in prima liga, a anuntat, mierucri, gruparea ardeleana. "Consiliul Director, intrunit la sediul clubului marti, 30 martie 2021, a constatat vacantarea pozitiei de Presedinte…

Radu Constantea și-a dat demisia din funcția de Președinte al FC Universitatea Cluj, iar Consiliul Director al clubului, intrunit la sediul clubului marți, 30 martie 2021, a constatat vacantarea poziției.Consiliul Director va convoca in perioada urmatoare Adunarea Generala a Asociaților FC Universitatea…

- Consiliul Director, intrunit la sediul clubului marți, 30 martie 2021, a constatat vacantarea poziției de Președinte al FC Universitatea Cluj, deținuta din august 2016 de Radu Constantea.Consiliul Director va convoca in perioada urmatoare Adunarea Generala a Asociaților FC Universitatea Cluj, care va…

- Rareș Sburlea este, incepand de astazi, noul jucator al Universitații Cluj, formație aflata in Liga a 2-a, unul dintre cluburile de tradiție ale fotbalului romanesc. Capitanul echipei ACS Kids Tampa in turul acestui sezon de Liga a 3-a, Sburlea a fost cedat sub forma de imprumut, cu opțiune de transfer…