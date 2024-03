Primarul Clujului, Emil Boc, a acuzat clubul Petrolul Ploiești ca ar fi jucat intenționat slab intr-un meci crucial pentru accederea in playoff. Clubul de fotbal Petrolul Ploiești a anunțat ca intenționeaza sa-l dea in judecata pe Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, in urma acuzațiilor grave pe care acesta le-a adus jucatorilor echipei prahovene. Emil Boc a sugerat ca jucatorii Petrolului ar fi jucat slab intenționat intr-un meci crucial, ceea ce ar fi dus la pierderea șanselor echipei Universitatea Cluj de a avansa in playoff, in favoarea lui Sepsi Sfantu Gheorghe. Nemulțumit de afirmațiile…