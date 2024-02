Stiri pe aceeasi tema

- FCSB are probleme serioase inaintea meciului din etapa a 26-a a Ligii 1 de luni, programat incepand de la ora 20:30, in deplasare, la Cluj, impotriva Universitații. Alexandru Pantea (20 de ani), fundașul dreapta titular al roș-albaștrilor, eligibil pentru regula U21, a suferit o accidentare grava la…

- Intalnirea Universitatea Craiova - Universitatea Cluj gasește cele doua echipe cu stari de spirit diferite. Primele doua meciuri din etapa a 25-a a Superligii au fost programate vineri, 9 februarie 2024. The post FOTBAL ROMANESC Superliga Romaniei la fotbal, etapa a 25-a first appeared on Informatia…

- FC Universitatea Cluj a anuntat, miercuri, despartirea de mijlocasul Doru Popadiuc.“FC Universitatea Cluj si mijlocasul Doru Popadiuc au ajuns astazi la un acord de incetare a colaborarii”, a precizat gruparea clujeana. Jucatorul in varsta de 28 de ani a bifat 11 prezente in tricoul Universitatii…

- Un suporter al echipei Universitatea Cluj a transmis un mesaj pe pagina de Facebook a clubului. Acesta crede ca rivalitatea agresiva a galeriilor celor 2 echipe din Liga 1 ale Clujului este resimtita in teren: "Prea puțin ne incurajam echipele, mai mult ne injuram și ne uram unii pe alții".

- Oțelul Galați s-a impus duminica pe terenul Universitații Cluj (1-0), iar formația galațeana a urcat pe locul 10 in SuperLiga Romaniei, la doar 3 puncte de primul loc ce duce in play-off.

- Universitatea Cluj a castigat duelul cu FCU Craiova, scor 2-1, din Superliga Romaniei. La finalul partidei Ioan Ovidiu Sabau, tehnicianul „Șepcilor roșii” a ținut sa-și felicite jucatorii, dar și sa vorbeasca despre urmatorul obiectiv al „studenților”.„Este o victorie meritata, muncita. Vreau sa-mi…

- U Cluj a invins-o pe Rapid, scor 3-2, in ultimul meci al rundei cu numarul 17 din Superliga. Universitatea Cluj a intors soarta meciului cu Rapid dupa ce la pauza se vedeau conduși cu 2-0. La finalul meciului, Ioan Ovidiu Sabau și-a felicitat echipa pentru revenirea spectaculoasa, dezvaluind ca…

- Universitatea Cluj este una dintre surprizele placute ale acestui sezon din SuperLiga Romaniei. Formația antrenata de Ioan Ovidiu Sabau a invins pe terenul Rapidului, scor 3-2 și s-a apropiat la doar doua puncte de play-off.