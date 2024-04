In aceasta saptamana sunt programate cele doua meciuri din semifinalele Cupei Romaniei. Pentru un loc in ultimul act al competiției Corvinul Hunedoara se va duela cu FC Voluntari, in timp ce Oțelul va primi replica Universitații Cluj. FC Voluntari, Universitatea Cluj și Oțelul Galați au jucat pana acum finale de Cupa Romaniei, ilfovenii și ardelenii […]