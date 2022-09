Constantin Bica, numit director general al Deltanav. Decizia, publicata in Monitorul Oficial

Consiliul de Administratie al Deltanav S.A., o societate pe actiuni cu sediul in str. Ing. Dumitru Ivanov nr. 26, mun. Tulcea, jud. Tulcea,, cu votul tuturor membrilor sai, respectiv Ghartadi Mragbeh Amir, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, Bibu Matei Gabriel, in calitate de administrator, si Sadeghi Nahr Navid, in calitate de administrator, exprimat in sedinta din data de 13.07.2022, renuntand in unanimitate la formalitatile de convocare, constatand ca sunt indeplinite t ...