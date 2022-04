#ConstantaEsteBine: Ziua 102 – 11.04.2022. Astazi sarbatoresc ciripituri Incepem o noua saptamana, care se va finaliza cu luna plina in Balanta de pe 16 aprilie, Sarbatoarea Floriilor.Natura se imbraca in haine colorate.Si oriunde iesi in aer liber, auzi ciripit de pasarele.Nu stiu cum simtiti voi, dar cand ma plimb printr o zona linistita in care ciripesc pasarile, eu simt viata. Corpul are o traire de usurare si bucurie, fara alt motiv. Ciripiturile vesele ale pasarilor imi amintesc ca viata continua, nu se impiedica in ganduri de frica sau de furie. Pentru ca aces ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

