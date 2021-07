Stiri pe aceeasi tema

- Un suspect de uciderea unui barbat si violarea fetei acestuia, dupa ce a patruns in casa lor din localitatea Corbu, in noaptea de joi spre vineri, este audiat in prezent, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta.

- Sase angajati ai benzinariei de la care ar fi fost sustrasa, in total, o cantitate de peste o mie de litri de combustibil, au fost retinuti pentru furt calificat, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Alba. “In urma perchezitiilor care au avut loc ieri, 17 iunie, la persoane banuite…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures a anuntat, miercuri, ca a fost identificat si retinut un barbat de 54 de ani, care este banuit ca a patruns in incinta unei unitati scolare din oras, in luna octombrie 2020, de unde a sustras noua tablete, provocand un prejudiciu de circa 8.000 lei, potrivit…

- Politisti de la Serviciul de Investigatii Criminale au retinut, miercuri, doua persoane intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat, dupa efectuarea a doua perchezitii in Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Mandat pus in aplicare de politisti.La data de 15 aprilie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au identificat un barbat, de 53 de ani, din Navodari, pe numele caruia Tribunalul Constanta a emis un mandat de executare a pedepsei de 2 ani si 4 luni de inchisoare, sub aspectul…