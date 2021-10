Constanta. Se repara podetele metalice din Parcul Tabacariei Autoritatile mai spun ca toate podetele din parc, atat cele metalice, cat si cele de beton si piatra, vor fi reconditionate.Angajatii Directiei Generale Gestionare Servicii Publice din cadrul Primariei Municipiului Constanta au inceput reparatiile la podetele metalice.Se inlocuiesc elementele degradate, se curata si vopsesc toate componentele metalice si se repara balustrada.Autoritatile mai spun ca toate podetele din parc, atat cele metalice, cat si cele de beton si piatra, vor fi reconditionat ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

