- In data de 16.12.2023 comisarii CJPC Constanta au efectuat o actiune de control in Targul organizat in exteriorul Pavilionului expozitional.Potrivit CJPC Constanta, au fost verificati patru producatori particulari care comercializau carne, preparate din carne, produse lactate."S a constatat ca nu aveau…

- „Piftia este produsul hipocaloric al sarbatorilor, cel mai dietetic preparat facut din porc… sau din curcan.Piftia are sub 3% grasime, aproape 5% proteine. Ce e piftia? O carne fiarta cu usturoi, un fel de rasol consumat cu tot cu zeama/supa. Doar ca la piftie nu folosim bucați nobile de carne, ci parțile…

- Comisarii ANPC au efectuat astazi, 2 decembrie 2023 un control la targul organizat la Pavilionul expozitional Constanta. Controlul este efectuat sub conducerea presedintelui ANPC, Horia Constantinescu. Comerciantilor le sunt verificate documentele de provenienta a marfii. Se verifica si conditiile in…

- Reprezentantii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Constanta au transmis, miercuri, ca au facut o verificare la punctul de lucru al SC CO-Dan Mar SRL- cofetaria Aida din Constanta, in urma desfasurarii unei actiuni de control la operatorii economici identificati in platforma…

- Cofetaria Silvian din municipiul Constanta a fost inchisa temporar de comisarii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) pana la remedierea deficientelor. Echipele de control au gasit mai multe probleme, printre care mizerie, prajituri care nu aveau data limita de consum, aparatura…

- Un restaurant din Constanta a fost inchis temporar si amendat cu 15.000 de lei de comisarii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC), dupa ce au fost gasite hote si vitrine frigorifice murdare, bucati de gresie si faianta sparte, fire electrice pline de grasime care atarna pe pereti.Reprezentantii…