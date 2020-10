Stiri pe aceeasi tema

- In semn de apreciere pentru activitatea desfasurata, unora dintre militarii din Fortele Navale le au fost conferite medalii si distinctii militare, la sfarsitul evenimentului aniversar.Statul Major al Fortelor Navale a organizat astazi, la sediul din Bucuresti, o ceremonie militara, cu ocazia implinirii…

- Muzeul National al Marinei Romane, din Constanta, a gazduit vineri festivitatea lansarii oficiale a Medaliei aniversare "155 de ani de la nasterea lui Ferdinand I - Intregitorul / Fregata", informeaza un comunicat de presa transmis de Statul Major al Fortelor Navale (SMFN), potrivit Agerpres.Citește…

- Colegiul National Militar (CNM) "Alexandru Ioan Cuza", a organizat, vineri, ceremonia aniversara la implinirea a 139 de ani de existenta, prilej cu care seful Marinei Militare, contraamiral dr. Mihai Panait, a inmanat Drapelul de Lupta al liceului militar din Constanta, informeaza un comunicat de…

- Muzeul National al Marinei Romane, din Constanta, a gazduit vineri festivitatea lansarii oficiale a Medaliei aniversare "155 de ani de la nasterea lui Ferdinand I - Intregitorul / Fregata", informeaza un comunicat de presa transmis de Statul Major al Fortelor Navale (SMFN). Potrivit sursei citate,…

- Colegiul National Militar (CNM) "Alexandru Ioan Cuza", a organizat, vineri, ceremonia aniversara la implinirea a 139 de ani de existenta, prilej cu care seful Marinei Militare, contraamiral dr. Mihai Panait, a inmanat Drapelul de Lupta al liceului militar din Constanta, informeaza un comunicat de…

- Astazi, 2 octombrie 2020, Colegiul National Militar "Alexandru Ioan Cuza" Constanta a primit drapelul de lupta.In acelasi timp, unitatea de invatamant militar aniverseaza 139 de ani de existenta.Iata datele transmise de reprezentantii Colegiului National Militar "Alexandru Ioan Cuza":Cu ocazia aniversarii…

- Aproximativ 620 de studenti ai sectiilor civila si militara, debutanti in primul an de studii la Academia Navala Mircea cel Batran, din Constanta, vor incepe joi cursurile, pentru primul semestru fiind stabilita atat prezenta fizica, prin rotatie in laboratoare, ateliere si salile pentru activitati…

- Nascut la 13 august 1936, in Bucuresti, Alexandru Mihalcea, fost corespondent al ziarului "Romania libera" la Constanta, a fost, in timpul regimului comunist, detinut politic. Condamnat pentru "uneltire impotriva ordinii sociale", Mihalcea a trecut, timp de patru ani, prin mai multe inchisori, printre…