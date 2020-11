Constanța, dovada vie că restricțiile sunt de formă. În carantină, numărul infectărilor nu scade Una dintre localitațile aglomerate in care s-a instituit carantina arata ca in orice alta zi normala, in care nu sunt impuse restricții suplimentare. Aceasta poate fi explicația pentru care rata infectarilor este, daca nu in creștere, cel puțin in stagnare, in niciun caz in scadere. Este vorba despre Municipiul Constanța, care, la mijlocul perioadei de […] The post Constanța, dovada vie ca restricțiile sunt de forma. In carantina, numarul infectarilor nu scade appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

