- Luni, 4 aprilie, peste 160 de copii refugiati din Ucraina, cu varste cuprinse intre 3 si 14 ani au inceput cursurile la Constanta. Astfel, intr o anexa a Scolii Gimnaziale nr. 11 "Dr. Constantin Angelescu" au fost amenajate sali de clasa pentru copii gradinita si clasa 0, iar cei mai mari, invata in…

- Astazi, 31 martie 2022, elevii Scolii Gimnaziale „David Prodan” din Saliștea au participat, in cadrul proiectului „Spune nu violenței in școala ta!” la o activitate realizata impreuna cu IPJ Alba, biroul Siguranța Școlara. Obiective activitații au fost: – clarificarea termenilor de bullyng și de violența,…

- E doliu intr-o alta școala din Maramureș. Dupa ce ieri am anunțat decesul unei profesoare din Baia Mare, astazi suntem nevoiți sa scriem despre un nou deces in invațamantul din județ. Este vorba despre directoarea Școlii Gimnaziale ,,Vasile Lucaciu” Șișești, Dan Nicolae Flavia. ”Astazi, colega noastra…

- Mai multe asociații de elevi critica ordonanța prin care sunt sprijiniți și se ofera asistența umanitara copiilor ucraineni. Elevii o considera o bataie de joc, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Elevii și profesorii de la Școala Gimnaziala ”G. E. Palade” au raspuns apelului umanitar lansat de Crucea Roșie Buzau, ”Umanitatea nu are granițe”. Ei au strans mai multe pachete cu ajutoare pentru refugiații din Ucraina. Bunurile au fost depozitate la sediul Centrului Cultural „Al. Marghiloman”, locul…

- Primaria Fagaraș a predat amplasamentul constructorului care va extinde și va moderniza Școala Generala nr. 7. Elevii vor fi mutați din cladirile care va fi complet reabilitat, iar organizarea de șantier va incepe in cel mai scurt timp, in momentul in care vremea va fi permite acest lucru. Detalii ne…

- Elevii claselor V-VIII de la Școala Gimnaziala nr.1 Carei țin cursuri in cladirea internatului Liceului Tehnologic Simion Barnuțiu in urmatoarele 10 luni. Se intra de pe strada Progresului, prin spatele cladirii internatului liceului. In cladire sunt cazați la parter elevii ce frecventeaza cursurile…

- Lecțiile de limba engleza de la Școala Gimnaziala „George Emil Palade” sunt foarte interesante, și emoționante in același timp, pentru elevi. Și asta pentru ca ei au descoperit ca, prin intermediul cunoștințelor obținute la orele de limba engleza, pot iși pot face o mulțime de prieteni de varsta lor…