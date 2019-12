Stiri pe aceeasi tema

- Astazi a avut loc o noua sedinta a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta.In cadrul sedintei, reprezentantii Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta au raportat ca se continua ecologizarea zonei din dreptul navei Queen Hind, urmand sa preia ultimele cadavre de animale…

- Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta continua ecologizarea zonei din dreptul navei Queen Hind, urmand sa preia ultimele cadavre de animale din zona delimitata de barajele antipoluante. Mentionam ca inca de sambata dimineata in bazinul portuar Midia nu mai sunt cadavre…

- Compania Nationala „Administratia Porturilor Maritime” SA Constanta actioneza incepand de sambata pentru preluarea si ecarisarea animalelor inecate ce apar in acvatoriul portuar Midia, in zona navei „Quenn Hind”.

- Raed Arafat, secretar de stat in cadrul MAI si seful DSU, a ajuns, azi, la Constanta, pentru a verifica cazul navei Queen Hind, sub pavilion Palau, care s a scufundat ls cheul de nord, in Portul Midia, duminica trecuta. Nava a ajuns pe 23 noiembrie, in Portul Midia, venind din Arabia Saudita, fiind…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a reluat activitatea de salvare a oilor de pe nava rasturnata in Portul Midia. Pana la ora 14.00 au fost salvate 11 oi. Reamintim ca o nava incarcata cu oi era in pericol de scufundare in Portul Midia, din judetul Constanta. Alexandru Mezei, directorul…

- Autoritațile au reluat, luni dimineața, operațiunile prin care incearca aducerea la mal a navei rasturnate in Portul Midia. Potrivit ISU Constanța, acțiunea de evacuare a celor aproximativ 14.000 de oi de pe vas este in stand-by. Reprezentanții ISU Constanța susțin ca forțele implicate incearca, luni…

- Luni dimineata au fost reluate operatiunile pregatitoare pentru salvarea si degajarea oilor de la bordul navei Queen Hind, scufundata partial si esuata la marginea senalului navigabil al pasei de acces din Portul Midia, duminica, 24 noiembrie, dupa plecarea de la cheu cu 14.600 de animale vii la bord,…