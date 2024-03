Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a salutat adoptarea de catre Consiliul UE a celui de-al 13-lea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, la implinirea a doi ani de cand Rusia a declanșar razboiul impotriva Ucrainei. 106 persoane si 88 de entitati au fost incluse pe lista sancțiunilor, UE depasind pragul global de 2.000…

- Fiul vitreg al comandantului șef al armatei ucrainene, Sirski, sprijina Rusia in conflictul cu Ucraina. Fiul oficialului ucrainean, pe numele sau Ivan, se afla in Australia, el fiind copilul adoptiv al acestuia din prima casatorie. Ivan Sirski apare intr-o filmare cu un tricou cu litera Z, in care…

- Propaganda și sursele media proruse au publicat pe rețelele sociale o scurta inregistrare video cu noul șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sirski, in momentul cand acesta defila in Piața Roșie din postura de student al școlii militare de comanda din Moscova, la o parada organizata in 7 noiembrie 1986.…

- Senatul american condus de democrați a adoptat marți un pachet de ajutor de 95,34 miliarde de dolari pentru Ucraina, Israel și Taiwan, dar cresc indoielile cu privire la soarta legislației in Camera Reprezentanților controlata de republicani, transmite Reuters.

- Generalul Oleksandr Sirski, care ii urmeaza popularului Valeri Zalujnii in funcția de comandant șef al forțelor armate ucrainene, este criticat pentru metodele sale de catre unii soldați care l-au poreclit 'macelarul', scrie Le Figaro, conform Rador Radio Romania.Volodmir Zelenski, care l-a laudat…

Rusia a atacat mai multe poziții ucrainene cu ajutorul dronelor. Doua așezari fortificate ale armatei ucrainene au fost cucerite in direcția Kupiansk

- Cele 27 de state membre UE au ajuns la un acord joi privind pachetul de 50 de miliarde de euro de ajutor pentru Ucraina pe patru ani, pana in prezent blocat de premierul ungar Viktor Orban, a anuntat joi presedintele Consiliului European, Charles Michel, relateaza agentiile internationale de presa.

