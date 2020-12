Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Permanent al Uniunii a decis asupra persoanelor desemnate pentru funcțiile de miniștri. Consiliul permanent i-a votat pe Kelemen Hunor pentru funcția de viceprim-ministru, Cseke Attila pentru funcția de ministru desemnat al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și a Administrației,…

Acordul pentru o coaliție de guvernare a fost anunțat vineri seara, dupa ce a fost negociat timp de zece ore intre liderii PNL, USRPLUS și UDMR. Prim-ministrul ungar Viktor Orban si liderul Uniunii Democrate Maghiare

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat, luni, ca in urma negocierilor cu PNL si USR PLUS Uniunea va prelua in viitorul Guvern trei portofolii: Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si Ministerul Tineretului si Sportului. "Am avut discutii…

- Kelemen Hunor, președintele UDMR, a negociat la sange cu PNL și USR-PLUS, iar Uniunea s-a ales cu cel mai bogat minister. UDMR primește 3 portofolii in viitorul guvern condus de Florin Cițu. ”O coaliție ce va dura 4 ani de zile, dupa 8 ani cu 12 guverne. Vom asuma 3 ministere: Ministerul Dezvoltarii,…