- Scandalul muncitorilor din Sri Lanka din Ditrau scoate la iveala deficitul de forta de munca din Romania de azi. Datele Inspectoratului General pentru Imigrari arata ca peste 21.300 de cetateni din afara Uniunii Europene lucrau legal in Romania in primele noua luni ale anului trecut. Cifra este dubla…

- Problemele financiare pe care le-a avut LDP in ultimii ani nu sunt o surpriza. O surpriza este insa declarația președintelui Consiliului Județean Radu Moldovan, care susține ca LDP nu doar ca nu este aproape de faliment, ci ar fi inregistrat chiar profit in 2019. Ținuta in brațe de mulți ani de Consiliul…

- „Am dubiile mele! Rampa veche e oricum doar o piesa dintr-un puzzle, pentru ca mai sunt rampe temporare care polueaza, plus un centru nou care înca nu e deschis și cu soluții care pot conduce la poluarea clujenilor”, a precizat deputatul independent de Cluj Adrian Dohotaru, într-o…

Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, a anunțat miercuri, 18 decembrie 2019, in cadrul unei conferințe de presa susținute la depozitul de deșeuri de la Pata Rat, finalizarea

- • 2011 - Consiliul Judetean anunta pentru prima data ca începe lucrarile la Centrul de Management Integrat al Deseurilor (CMID) si se vorbea despre închiderea rampelor de gunoi neconforme din judet. Atunci, presedintele institutiei era Alin Tise. • 2014 - Consiliul Judetean…

- În ultimele doua luni, Consiliul Județean (CJ) Cluj a decontat peste 3,3 milioane de euro pentru lucrari în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor. În luna octombrie, CJ a platit 13,9 milioane lei, iar în noiembrie a decontat 1,7 milioane lei. Instituția…

- In Romania se taie, ȋntr-un an, aproximativ 38,6 milioane de metri cubi de lemn, cu 20 de milioane mai mult decat arata cifrele oficiale. Diferența provine din taierile ilegale, in mare parte din padurile proprietate privata.

- Costel Alexe, ministrul Mediului, a declarat, vineri, ca in Romania se taie anual 38,6 milioane de metri cubi de lemn, cu 20 milioane de metri mai mult peste cifrele oficiale. Potrivit acestuia, cifrele din raportul Inventarului Forestier National sunt șocante și inițial i-a fost greu sa le creada.„Primul…