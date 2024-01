PE PICIOR DE EGALITATE…Cand vine vorba despre proiecte locale, implementate in beneficiul copiilor si tinerilor din judetul Vaslui, Consiliul Judetean are arici la buzunare. Anul trecut, 27 de proiecte cu fonduri nerambusabile au fost finantate de institutia mai sus mentionata, suma alocata fiind de 570.970 de lei. Cei mai multi bani, 218.579 lei, au fost […] Articolul Consiliul Judetean, pe cat de darnic cu sportivii de peste Prut, pe atat de zgarcit cu cei din judetul Vaslui apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .