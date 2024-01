Filosofia șpăgii în județul Vaslui, cazul Buzatu-Buzamăt Dupa ultimele evenimente neplacute in județul Vaslui, putem spune ca noi nu mai avem politicieni corecți, ci doar politicieni corupți, inca nedovediți. Unii caței isterici, nu dam exemple, ca sa nu fim acuzați de denigrare infantila, ar spune ca exista prezumția de nevinovație. Ca sigur exista o explicație pentru care Buzatu a fost prins cu […] Articolul Filosofia șpagii in județul Vaslui, cazul Buzatu-Buzamat apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- REACȚIE… Ministrul Sanatații a reacționat in cazul batranului umilit in spitalul din Barlad. Acesta a declarat intr-o emisiune de televiziune ca infirmiera și brancardierul care au tarat și trantit brutal un barbat in varsta nu au ce cauta in sistemul sanitar. „Sigur ca asta ar fi o problema legata…

- ILEGAL… Un barbat din comuna Tanacu, Gheorghe Hurdubaia (in foto), se afla in mare incurcatura. Nu poate ajunge cu utilajele la terenul pe care l-a primit mostenire de la parinti, din cauza ca drumul de acces a fost blocat de o poarta pusa de un vecin de-al sau, care are curtea in apropierea drumului.…

- DECIZIE… Tribunalul Vaslui a finalizat judecata in cazul bataușilor de la Banca. Instanța a decis ca Irimia Costel Valentin, sa fie condamnat la 5 ani și 10 luni de inchisoare, vinovat fiind de violare de domiciliu și tentativa de omor. Nici fostul viceprimar nu scapa de pedeapsa. In cazul acestuia,…

- GRAV… Iarna face ca și salvatorii sa fie salvați. Este și cazul unui echipaj de pe o ambulanța solicitata sa intervina, in localitatea Vutcani, in cazul unei gravide de 18 ani ce ajunsese cu sarcina la termen. La intrare in sat, drumul era plin de zapada și blocat de un autoturism, astfel ca autosanitara…

- AUTORIZAȚII… Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența Vaslui au efectuat constant controale la unitațile sanitare și, de fiecare data, verificarile au fost urmate cu sancțiuni. Pentru ca au solicitat respectarea legii, nu de puține ori funcționarii ISU Vaslui au fost acuzați de rea…

- DE VEGHE… Peste 675 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui au fost de serviciu, in perioada 29 decembrie 2023 – 2 ianuarie 2024, pregatiți sa intervina in sprijinul cetațenilor. Efectivele Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui au fost angrenate in asigurarea și menținerea…

- GURA DE OXIGEN… La inceput de luna decembrie, aproape ca nu este primarie din mediul rural care sa nu fi ajuns la fundul sacului in privința banilor necesari finalizarii unor proiecte sau chiar pentru plata cheltuielilor curente și a salariilor. In ultimele saptamani, primarii au tot cerut bani Ministerului…

- LEGE….Noile prevederi legale privind incasarile in numerar plafonate la maxim 1.000 de lei de la o persoana dau o lovitura grea evazioniștilor din județul Vaslui. Astfel, micile afaceri de la colțul blocului vor avea de suferit și administratorii acestor firme vor fi nevoiți sa intre in legalitate.…