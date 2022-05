Stiri pe aceeasi tema

- EXPUNEREA „NEBUNULUI”… Consiliul Județean Vaslui a hotarat, saptamana trecuta, alocarea a 11,7 milioane de lei pentru doua orașe și 40 de comune din județ, bani care, in mare parte, vor fi folosiți pentru achitarea cofinanțarii unor proiecte finanțate din fonduri europene sau naționale. Inainte ca proiectul…

- HRISTOS A INVIAT! Vasluienii au umplut bisericile din intreg județul. La Biserica „Sfantul Nicolae” din municipiul Vaslui, spre exemplu, credincioșii s-au adunat in numar impresionat de mare, au asistat la slujba, s-au rugat, iar la miezul noptii au spus intr-un singur glas „Hristos A Inviat!”. Așa…

- INTARIRI PE SEMICERC… Desi mai sunt trei etape de disputat din aceasta stagiune, CSM Vaslui s-a pus in miscare si a perfectat primele transferuri in perspectiva sezonului viitor. Vasluienii i-au adus pe Vladyslav Kobzii (HC Victor Stavropol), Rares Paunica (CSM Bacau), Maxim Oancea si Bogdan Paunescu,…

- O NOUA INVESTIȚIE… Consiliul Județean Vaslui se pregatește sa aprobe, in ședința din aceasta saptamana, un proiect de hotarare prin care 100.000 de euro din bugetul județului Vaslui vor lua drumul Republicii Moldova, Raionul Nisporeni. Acolo, banii vor fi folosiți la finanțarea proiectului “Modernizarea…

- NOU…Vasluienii au ocazia sa-si achizitioneze imbracaminte sau incaltaminte produse de marci de renume, intr-un nou magazin de tip outlet si second hand deschis in apropiere de Spitalul nr 2, pe strada Dragos Voda nr 24. In incinta magazinului, Top Brands-Second Hand, clientii pot gasi o gama variata…

- LA SCOR… CSM Vaslui si Sporting Banca au obtinut victorii la scor in etapa a IV-a a play-off-ului Ligii 5 si sunt ca si promovate in esalonul de elita al fotbalului judetean. Vasluienii au realizat scorul etapei, 12-0 cu Viitorul Perieni, iar Banca a invins cu 8-1 pe Gloria Manjesti. Echipa Primariei…

- BANI… Doua orașe și 40 de comune vasluiene vor primi sprijin financiar de la Consiliul Județean pentru a-și echilibra bugetele. Potrivit unui proiect de hotarare ce va fi supus dezbaterii și votului in ședința de joi, 21 aprilie, ajutorul se ridica la 11,7 milioane lei și va fi repartizat din fondul…

- CHIN… Vasluienii care vor avea treaba la Judecatoria Vaslui trebuie sa se puna la punct cu condiția fizica. Și asta pentru ca noul sediu al instanței, situat la ieșirea din oraș spre Moara Grecilor, vizavi de restaurantul Tosca, nu are nicio stație de autobuz prin apropiere. Daca nu vor sa mearga pe…