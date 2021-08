Președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, a cerut Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) luarea, cu celeritate, a tuturor masurilor legale, inclusiv demiterea șefei Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica pentru Persoane Adulte cu Handicap Calinesti, in contextul decesului in condiții suspecte a unui pacient internat in respectiva unitate, informeaza CJ Prahova, […]