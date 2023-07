Consiliul de administraţie al Disney i-a prelungit contractul lui Bob Iger până la finalul lui 2026 Votul a fost unanim, a precizat el, explicand ca aceasta extindere a fost menita sa asigure o “continuitate a guvernarii in timpul transformarii grupului desfasurata in prezent”. De asemenea, trebuie sa permita „realizarea unui plan de tranzitie privind succesiunea in functia de director general, care ramane o prioritate pentru consiliul de administratie”. Iger, 72 de ani, a acceptat in noiembrie 2022 sa revina in fruntea Disney pentru doi ani avand drept obiectiv o strategie pentru “crestere reinnoita”, a precizat Disney atunci. El a condus compania din 2005 pana in 2020 si a ramas presedinte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

