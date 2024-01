Consiliul Concurenței laudă liberalizarea pieței și cere sistarea plafonării prețului la gaze Consiliul Concurenței cere Guvernului sa sisteze plafonarea tarifului la gaze, pe motiv ca prețurile ar fi scazut. Totodata, aceeași instituție lauda liberalizarea pieței gazelor, despre care susține ca ar fi oferit beneficii consumatorilor. Beneficiile, așa cum recunoaște și Consiliul, au fost insa de scurta durata, dat fiind faptul ca firmele care au oferit tarife mai […] The post Consiliul Concurenței lauda liberalizarea pieței și cere sistarea plafonarii prețului la gaze first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

