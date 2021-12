Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactiile prin care Premier Energy P.L.C. din Cipru, intentioneaza sa preia Ecoenergia S.R.L., Romania si, prin intermediul Premier Energy S.R.L., sa preia Alive Capital S.A.

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Societatea Energetica Electrica S.A. intenționeaza sa preia companiileTCV Impex S.A., ACV Solar Technology S.A., TIS Energy S.A., Delta & Zeta Energy S.A. și Gama & Delta Energy S.A. Grupul Electrica este activ pe piața de distribuție și furnizare…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzacția prin care SC III Luxco 3 S.a.R.L, Luxembourg,intenționeaza sa preia compania Plastiflex Group NV, Belgia.IK SC III Luxco 3 S.a.R.L. este o societate de tip holding, deținuta de fondul de investiții IK SmallCap III care aparține grupului IK Partners. IK Partners…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzacția prin care scompaniile Maria Trading SRL și Agro- Chirnogi SA intenționeaza sa preia Agrirom SRL. Maria Trading S.R.L. are ca obiect principal de activitate comertul cu ridicata al animalelor vii, iar principalul obiect de activitate al firmei Agro-Chirnogi…

- Și Ungaria are o rata a mortalitații mai mare, dar „acolo se raporteaza ca decese COVID toți cei care au test pozitiv in momentul morții, indiferent daca, de exemplu, sunt victime in accidente rutiere”, explica expertul Laszlo Lorenzovici. In același timp cu vaccinarea, rata mortalitații COVID pe plan…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Saint Gobain Construction Products Romania SRL preia societațile Duraziv SRL și Duraziv Color SRL. Saint Gobain Construction Products SRL deține un portofoliu diversificat de materiale și servicii pentru anvelopare exterioara (acoperișuri, tencuieli…