”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Biovet Distribution SRL (Bucuresti) intentioneaza sa preia compania Montero Vet SRL, jud. Ilfov”, anunta autoritatea de concurenta. Montero Vet SRL comercializeaza produse farmaceutice si non-farmaceutice pentru animale. Biovet Distribution SRL se ocupa cu distributia angro de produse veterinare si pentru ingrijirea animalelor, in special hrana pentru caini si pisici si suplimente alimentare. Compania este controlata de familia Korponay, care mai detine si alte firme active in domenii precum inchirierea de spatii de birouri sau depozite sau…