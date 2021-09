Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul local Roxana Iliescu de la Pro Romania a facut o interpelare, marți, in ședința consiliului local, referitoare la proiectarea pentru amenajarea completa (strazi, trotuare, piste de biciclete, spații verzi, iluminat etc.) a strazilor Horia Hulubei, Ștefan Procopiu, Tristan Tzara, Eugen Coseriu…

- Un numar de 18 din cei 27 aplicanți la vor imparți suma de un milion de lei de la bugetul local al Timișoarei acordata sub forma de finanțare nerambursabila de la bugetul local, pe Apelul5/2021 Tineret. Proiectele caștigatoare sunt realizate de tineri sau sunt pentru tineri și cuprind mai multe domenii:…

- Prima etapa a construcției noului drum de legatura a Timișoarei cu autostrada A1, cea a cercetarilor arheologice, avanseaza. In curand se va putea trece la amenajarea drumului de acces pe șantier a constructorilor. Cercetarile arheologice pe traseul viitorului drum de legatura dintre autostrada A1 și…

- Consilierul local Pro Romania, Roxana Iliescu lanseaza o serie de acuzații extrem de grave impotriva conducerii Primariei Timișoara. Nici mai mult, nici mai puțin, ea spune ca reprezentanții primariei mint in actele oficiale. Acuzațiile apar dupa ce, spune Iliescu, intr-un document oficial, raspunsul…

- Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Constanta a organizat, in perioada 14 iunie - 17 august, Concursul local de proiecte de tineret 2021, etapa in care au fost evaluate candidaturile depuse. Perioada de contractare: 20 august - 31 august 2021. A doua etapa de implementare, 2 septembrie - 26 noiembrie…

- Consilierul municipal Roxana Iliescu de la Pro Romania spune ca dupa un an de școala online, in care copiii Timișoarei au fost nevoiți sa stea inchiși in case, ferindu-se de COVID-19, terenurile din curțile școlilor au lacatul pus, cand ar putea foarte bine sa fie deschise, sa redea elevilor și tinerilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a initiat de luni trei zile de consultari pentru proiectul„Romania Educata”. O varianta de lucru a proiectului prevede ca invațamantul liceal sa aiba trei rute – teoretic, profesional si vocational. Anual va exista posibilitatea transferului intre ele, pe baza competentelor.…

- Un simbol al Timișoarei, Ceasul floral, ajuns aproape o ruina, este ignorat in continuare de actuala administrație. Deși la insistențele consilierului local Simion Moșiu (PNL), aleșii au inclus o suma de bani pentru renovarea obiectivului in bugetul local in data de 22 aprilie, reabilitarea este departe…