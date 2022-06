Stiri pe aceeasi tema

- Grindeanu a declarat vineri, la Timisoara, ca A7 este parte din PNRR si este impartita in 13 loturi. ”A7 este pe tronsonul Ploiesti – Pascani si este parte din PNRR. Este cea mai mare parte dinPNRR. In total sunt 13 loturi care au fost segmentate. Pentru primul tronson, Ploiesti – Buzau marti semnam…

- Un tanar din Bals, ajuns cunoscut la nivel national dupa ce a evadat din sediul politiei Urziceni si incarcerat in penitenciarul Slobozia, a mai primit un spor de pedeapsa din partea judecatorilor ieseni. Condamnat deja pentru trei furturi calificate si trei evadari, el a fost pedepsit si pentru punerea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 s-a produs miercuri seara, la ora 18:46, in zona seismica Vrancea , judetul Buzau, la 60 de km de Brașov. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) seismul s-a produs la o adancime de 142 de kilometri. „In ziua de 11…

- Miercuri, 11 mai 2022, la ora 18:46:27 (ora locala a Romaniei), s-a produs, in zona seismica Vrancea, Buzau, un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.1, la adancimea de 140km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 57km E de Brașov, 76km N de Ploiești, 116km S de Bacau, 130km N de București,…

- In intervalul 29 aprilie – 1 mai, CFR Calatori va suplimenta cu vagoane trenurile catre cele mai cautate destinatii. Pentru facilitarea mobilitații pasagerilor in condiții de siguranța, securitate și confort spre destinațiile de vacanța sau domiciliu pentru a fi alaturi de cei dragi de Sfintele Sarbatori…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a atribuit, luni, primul lot al autostrazii A 7 Ploiești – Buzau, dup desemnarea, luna trecuta, a caștigatorilor pentru loturile 2 și 3. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat pe Facebook ca termenul de execuție a lucrarilor…

- Un cutremur a avut loc in noaptea de duminica spre luni 3 4 aprilie , la ora locala 03.33, in zona seismica Vrancea, Buzau, cu magnitudinea ml 2.2, la adancimea de 148km.Seismul s a produs in apropierea oraselor 70km E de Brasov, 81km NE de Ploiesti, 112km S de Bacau, 121km V de Braila, 121km V de Galati,…

- Un cutremur de 2,6 grade s-a produs, marți dupa-amiaza, in Romania. Potrivit INFP, cutremurul a avut loc in zona seismica Vrancea, județul Buzau., la o adancime de 112 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 71 km E de Brasov, 74 km NE de Ploiesti, 119 km V de Braila, 120 km S de…