Congresul Statelor Unite are termen până vineri la miezul nopţii să extindă finanţarea guvernului federal Aceasta batalie de sfarsit de an asupra prioritatilor bugetare a devenit un ritual, in conditiile in care aceasta legislatie ar fie trebuit sa fie adoptata pana la 1 octombrie, cand a inceput anul fiscal al guvernului federal. Senatorul republican Richard Shelby le-a spus saptamana trecuta reporterilor ca negociatorii nu se inteleg asupra unor fonduri de aproximativ 25 de miliarde de dolari, reprezentand doar 1,7% din cheltuielile de anul trecut. Niciunul dintre cele aproximativ 12 proiecte de buget nu a fost convenit de catre Camera si Senat, ceea ce inseamna ca operatiuni, de la controlul traficului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

