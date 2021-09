Stiri pe aceeasi tema

- „Suntem oameni și avem emoții. Am incredere in delegații PNL. Incredeera mea este ca nu vor fi incercari de fraudare a votului. Avem o comisie cu reprezentare paritara, condusa de Theodor Stolojan. Am incredere ca vor fi respectate procedurile de vot.Președintele este bine-venit, este partenerul PNL…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, si-a exprimat increderea, inainte de inceperea congresului, ca vor fi respectate toate procedurile, astfel incat sa fie asigurat secretul absolut al votului pentru conducerea formațiunii politice, si nu vor fi incercari de fraudare. Orban a mai spus ca seful statului,…

- 5.000 de delegați vor participa sambata, 25 septembrie, la Romexpo, la Congresul in care se va alege noul președinte al PNL, intre Ludovic Orban și Florin Cițu. Libertatea a intrat, vineri la pranz, in sala unde se faceau ultimele pregatiri. La Congresul de sambata va fi ales viitorul presedinte al…

- Prim vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat joi seara, la Antena 3 , ca președintele liberal Ludovic Orban i-a spus in primavara secretarului general PNL Robert Sighiartau ca va declanșa „un razboi civil”, daca Florin Cițu va deveni contracandidatul lui in cursa pentru președinția liberalilor.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, s-a aratat deranjat de afirmațiile premierului Florin Cițu, contracandidatul sau la alegerile pentru șefia liberalilor, care a spus in luna august despre el ca „a ales un mod foarte urat de a iesi din politica”. „M-a pensionat, a spus ca mi-am ales un mod urat de a ieși…

- Liderul de grup al deputaților USR-PLUS, Ionuț Moșteanu, l-a acuzat pe premierul liberal Florin Cițu ca, in calitate de șef al Guvernului, a facut demersuri legislative pentru a permite accesul la Romexpo al celor 5.000 de delegați liberali , la Congresul din 25 septembrie, la care se va alege noul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata ca au fost pregatite doua variante de rezerva cu privire la locul in care se va desfasura Congresul si e posibil ca acesta sa se faca in aer liber. Intrebat, dupa Consiliul National al PNL ce vor face liberalii, daca nu isi vor putea organiza Congresul…