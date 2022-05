Au fost violente in timpul protestelor de 1 Mai la Paris, iar manifestantii l-au criticat pe Emmanuel Macron, reales in functia de presedinte al Frantei, anunta Reuters. Politia a tras cu gaze lacrimogene pentru a-i respinge pe anarhistii imbracati in negru care au jefuit duminica spatii comerciale din capitala franceza Paris, in timpul protestelor de 1 Mai fata de strategiile presedintelui Emmanuel Macron, proaspat reales. Mii de persoane s-au alaturat marsurilor de 1 Mai in toata Franta, in cadrul carora au cerut majorari salariale si ca Macron sa renunte la planul sau de a creste varsta de…