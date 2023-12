Confruntări la COP28 privind eliminarea treptată a combustibililor fosili, după respingerea acesteia de către OPEC Observatorii din cadrul negocierilor au spus ca Arabia Saudita si Rusia insista ca COP28 sa se concentreze doar pe reducerea poluarii climatice, fara a mentiona combustibilii fosili care o cauzeaza. La inceputul acestei saptamani, OPEC a trimis o scrisoare prin care ii indeamna pe membrii sai si aliatii producatori de petrol sa respinga orice mentiune despre combustibilii fosili in acordul final la summit. Scrisoarea avertizeaza ca ”presiunea nejustificata si disproportionata impotriva combustibililor fosili ar putea ajunge la un punct de cotitura” in discutii. Intr-o declaratie pentru Reuters,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

