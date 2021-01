Conflictul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău continuă Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau s-au separat in vara anului 2019. Perechea se lupta in prezent in instanța pentru custodia fiilor lor, Gabriel și Nicolas. Gabi Badalau și-a petrecut sarbatorile de iarna in Dubai, alaturi de Bianca Dragușanu. Ulterior aflarii acestui lucru, Claudia a facut o serie de declarații prin care i-a cerut fostului ei soț sa semneze actele de divorț. Invitata in platoul emisiunii La Maruța, Claudia a insistat ca fostul ei soț sa-și faca un test anti-drog la IML, test pe care Gabi Badalau a fost, in cele din urma, de acord sa il faca. Dupa incheierea discuției dintre… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa sarbatorile de iarna in perioada carora marturisea: „Nici gand sa ținem diete de sarbatori cu atatea bunatați moldovenești acasa!”, Andreea Marin (46 de ani) a scos o serie de ingrediente din alimentația ei. In mediul online, prezentatoarea emisiunii Nu Exista Nu Se Poate a dezvaluit ca și-a reluat…

- In vara anului 2019, solista Claudia Patrașcanu iși anunța online separarea de partenerul de viața, Gabi Badalau. In prezent, fostul cuplu lupta pentru obținerea custodiei fiilor lor. Fosta pereche are impreuna doi fii, Gabriel și Nicolas. De sarbatori, Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au aflat impreuna…

- La sfarșitul anului trecut, Andreea Marin a implini 46 de ani, iar fiica ei, Ana Violeta, 13. Adolescenta este fiica prezentatoarei TV din mariajul cu actorul, artistul și omul de televiziune Ștefan Banica Junior (52 de ani). De mai bine de patru ani, Andreea formeaza un cuplu cu Adrian Brancoveanu,…

- La inceputul lunii iunie a anului trecut, Claudia Patrașcanu iși anunța online separarea de partenerul de viața, Gabi Badalau. In prezent, fostul cuplu lupta pentru obținerea custodiei fiilor lor. Cuplul are impreuna doi fii, Gabriel și Nicolas. „Vor sa dovedeasca ca eu nu am venit. Mai nou au spus…

- Recent, Adelina Pestrițu (33 de ani) a dezvaluit ca iși liciteaza una dintre rochiile de mireasa pentru o cauza nobila. Banii obținuți vor contribui la modernizarea Secției de Pediatrie a Spitalului Municipal din Campulung-Muscel in care vedeta s-a nascut in urma cu aproape 34 de ani. Dupa ce a fost…

- In data de 10 august a anului acesta, Lili Sandu (41 de ani) a devenit mama unui fiu, Thomas Jay. Acesta este primul copil al actriței cu logodnicul ei, modelul Silviu Țolu (28 de ani). Invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea, Lili a vorbit despre botezul fiului ei, dar și despre cum s-a schimbat…