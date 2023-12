Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Hațeg a ajuns pe mainile polițiștilor, dupa ce și-a atacat propriul unchi. Acesta a intrat in casa barbatului și i-a taiat mana cu o maceta. Polițiștii l-au prins și au luat masurile legale in cazul sau.

- O tanara de 20 de ani, din comuna damboviteana Voinesti, a fost retinuta de politisti, dupa ce ar fi lovit cu vatraiul o fata de 16 ani, informeaza, luni, Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Dambovita.Minora lovita a ajuns la spital pentru acordare de ingrijiri medicale, scrie Agerpres.ro. Politistii…

- O femeie in varsta de 33 de ani a fost gasita moarta, sambata dupa-masa, intr-un imobil din municipiul Bistrita, existand suspiciunea ca aceasta a fost ucisa de sotul sau in urma unui conflict izbucnit intre cei doi, potrivit agerpres.ro. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud a transmis…

- Mai multe pungi care contineau fragmente dintr-o substanta solida de culoare maro-inchis au fost descoperite in locuinta unui tanar de 27 de ani, din Deva, in acest caz fiind deschis un dosar penal pentru infractiuni legate de cultivarea, cumpararea sau detinerea de droguri de risc pentru consum propriu,…

- Un tronson de peste 30 de metri din calea ferata ingusta folosita in zona silozului de carbune de la Mina Lonea, in Valea Jiului, a fost furata de magneți, cum li se spune in zona hoților de fier vechi. Calea ferata facea legatura intre Mina Lonea și Mina Petrila. Este una dintre ultimele cai ferate…

- Cinci persoane din municipiul Hunedoara, cu varstele cuprinse intre 19 si 58 de ani, suspecte ca ar fi consumat diverse substante interzise, au fost surprinse de politisti la volan, intr-o singura zi, cu ocazia unor controale efectuate in trafic, releva datele transmise luni de Inspectoratul de Politie…

- Politistii continua cautarea unui barbat acuzat ca ar fi omorat o femeie de 70 de aniPolitistii continua, luni, activitatile investigative si de cautare a barbatului de 47 de ani, banuit ca ar fi omorat o femeie de 70 de ani din orasul Simeria, victima fiind mama fostei concubine a suspectului, a…