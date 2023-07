Confict intre vecini, cu final tragic! Ce spune Politia Un conflict intre doi vecini, prieteni de pahar, a sfarsit tragic in Arges. Unul dintre ei l ar fi injunghiat pe celalalt, intr un moment de furie.Suspectul de crima a fost retinut pentru 24 de ore.Ce spune Politia"In noaptea de 01 spre 02 iulie a.c., in jurul orei 02:00, politistii din cadrul Politiei Municipiului Curtea de Arges au fost sesizati, prin Serviciul National Unic Apeluri de Urgenta 112, cu privire la faptul ca, in localitatea Malureni, in urma unui conflict intre doi vecini, u ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

- Un barbat din localitatea Malureni, județul Argeș, a murit dupa ce a fost injunghiat in propria casa de vecinul sau.„In noaptea de 01 spre 02 iulie a.c., in jurul orei 02:00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș au fost sesizați, prin Serviciul Național Unic Apeluri de Urgența…

