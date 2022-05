Stiri pe aceeasi tema

- „Avem niste directii clare pe care le urmarim si dorim sa crestem rezilienta si sa dezvoltam noi capabilitati si capacitati de productie in Romania. (…) Toata aceasta crestere a capacitatilor de productie trebuie coroborata cu cresterea retelei si aici ma refer la reteaua de transport si la reteaua…

- „Este de salutat initiativa Ministerului Energiei (privind OUG legata de utliliza banilor din fondul de modernizare – n.r.) Se vor finanta si noi capacitati de productie, dar din punctul meu de vedere este mult mai important ca s-a luat decizia de a acorda finantare de 1,4 miliarde de euro pentru dezvoltarea…

- “Noi consideram – si nu doar noi, foarte multa lume la nivel stiintific – energia nucleara drept o energie sustenabila. (…) In UE energia nucleara acopera 50% din electricitatea cu emisii reduse. (…) In Romania, astazi, energia nucleara cu 1400 MW instalati acopera 15-20% din necesarul de energie al…

- „Lucrurile au trecut din stadiul de a le vorbi, in stadiul de a le face, dovada sta proiectul de amendare a legii offshore in Parlament cat si multitudinea de pasi pe care ii vom face in domeniul energiei. (…) beneficiile din Marea Neagra le stim, doar ca s-a schimbat putin paradigma. Nu mai discutam…

- Raluka e una dintre cele mai cunoscute cantarețe din Romania. In ultima perioada a cochetat și cu televiziunea, a aparut in postura de jurat la „SuperStar”, dar și de prezentator la revelionul de la Pro TV. Despre aceste experiențe, dar și despre apariția la cea mai noua emisiune de la postul Acasa,…

- Statul roman si companiile de pe teritoriul Romaniei nu au au contracte directe cu Gazprom, iar Romania sustine luarea unei pozitii unitare a Uniunii Europene in fata "santajului Rusiei" de a plati gazele in ruble, potrivit ministrului Energiei, Virgil Popescu. "Noul act de santaj al Rusiei a fost livrat…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, ii asigura pe romani ca nu vor fi afectați de intenția rușilor de a solicita plata in ruble pentru gaze, deoarece statul roman nu are contracte directe cu Gazprom. Statul roman si companiile din Romania nu au au contracte directe cu Gazprom, iar Romania sustine luarea…

- Raportul publicat de Expert Forum arata ca Legea plafonarii și compensarii ar putea fi una dintre cauzele pentru acre prețurile la energie și gaze au crescut in ultimele trei luni. Potrivit surei citate, aceasta lege are portițe, permite speculații și, de asemenea, se aplica doar pe sfert.Experții care…