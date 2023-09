Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara (USAMV) Cluj-Napoca gazduiește, intre 28-30 septembrie 2023, Conferința internaționala ”Științele Vieții pentru Dezvoltare Sustenabila”, cu participarea a peste 250 de specialiști din Romania și alte 14 țari. Evenimentul devenit tradițional in…

- Universitatea din Suceava este plasata pe locul 12 la nivel național și pe locul 81 intre universitațile din Europa de Est, in reputatul clasament al QS Europe University Rankings. Totodata, USV figureaza in eșalonul universitaților 551-600, la nivel european. Clasamentul a fost publicat de compania…

- Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, in colaborare cu Universitatea „1 Decembrie 1918”, organizeaza Conferința internaționala „Bisericile și puterea politica in anii comunismului. Destine individuale și mecanisme instituționale/Churches and political power during communism: Individual biographies…

- In perioada 27-29 octombrie 2023, Asociația de Prevenire, Educație și Intervenție in Stomatologia Pediatrică organizeaza la Timișoara prima ediție a conferinței internaționale „SMART PEDODONTICS: Next Level in Pedodontics. A shared view for all dentists".

- Un eveniment caritabil inedit va fi organizat in luna septembrie de catre Doomstriker LEMC Banat și Universitatea de Științele Vieții ,,Regele Mihai I” din Timișoara, scopul acestei acțiuni fiind acela de a strange bani pentru renovarea a doua saloane de la Spitalul Militar. Evenimentul care poarta…

- Muzeul Județean de Istorie și Arta din Zalau a reluat, anul acesta, cercetarile arheologice in cimitirul dacic de la Șimleu Silvaniei-Observator.Acesta este amplasat in hotarul localitații Șimleu Silvaniei, pe Magura Șimleului, la cota maxima a acesteia, de 596 m. Cercetarea a debutat in anul 2022 și…

- Universitatea de Vest din Timișoara a organizat, in seria „Nobel @UVT”, un nou eveniment cu valoare speciala, o intalnire de nivel excepțional dedicata economiei. Distinsul profesor Eric Stark Maskin, laureat al Premiului Nobel pentru Economie in 2007, a fost alaturi de comunitatea academica din UVT…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș organizeaza, incepand de astazi si pana sambata, 8 iulie 2023, prima ediție a Conferinței Internaționale de Simulare și Realitate Virtuala in Medicina – MEDISIM III Echipa Zi de Zi este live la fata locului:…